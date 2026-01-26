पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: पहले मेनिन्जाइटिस का इलाज, फिर सुसाइड थ्योरी कहां से आई? पिता ने DGP को सौंपी मांगों की लिस्ट

छात्र के पिता ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और दूसरे अस्पतालों से जुड़े डॉक्टरों के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच की मांग की है। जिनमें डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. अभिषेक (30 सर्क घनश्याम), और जया नाम की एक महिला डॉक्टर का नाम शामिल है। DGP को सौंपे गए लेटर में एक नर्सिंग स्टाफ मेंबर का जिक्र है जिसने 7 जनवरी की रात को छात्र की मां से कहा था कि "लड़की के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है।" पिता का कहना है कि यह बयान बहुत गंभीर है और उन्होंने मांग की है कि नर्स की पहचान की जाए और CCTV फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर और दूसरे रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए।