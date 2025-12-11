पटना: डेढ़ घंटे में तीन दारोगा सस्पेंड , लोगों के आक्रोश और सीसीटीवी फुटेज पर एसएसपी ने लिया बड़ा एक्शन

IMA के अनुसार, NMCH के डॉ. बी.एन. चतुर्वेदी अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे। जेपी सेतु पर ट्रैफ़िक जाम के बीच एक दारोगा गलत साइड से ट्रक को पार करवा रहा था। डॉ. चतुर्वेदी के चालक राजकुमार के साथ दारोगा की इस बात को लेकर बहस हो गई। इससे खफ़ा दारोगा ने राजकुमार पर हमला कर दिया। इस हमले में चालक राजकुमार को सबसे अधिक चोटें आईं और डॉ. चतुर्वेदी भी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जब घायल चालक अपनी शिकायत लेकर दीघा थाना पहुँचा, तो पुलिस ने पूरे मामले को दबाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे एफ़आईआर दर्ज नहीं करने की सलाह दी।