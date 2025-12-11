पटना: डेढ़ घंटे में तीन दारोगा सस्पेंड , लोगों के आक्रोश और सीसीटीवी फुटेज पर एसएसपी ने लिया बड़ा एक्शन

ब्रेकिंग न्यूज़, pc: पत्रिका
पटना में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना के एसएसपी ने आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की और उसे सस्पेंड कर दिया है। NMCH के डॉक्टर बी.एन. चतुर्वेदी ने ट्रैफिक दारोगा उपेंद्र शाह पर जेपी सेतु के पास मारपीट करने का आरोप लगाया था। शिकायत मिलने के बाद पटना के एमएमपी कार्तिकेय शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक दारोगा उपेंद्र शाह को सस्पेंड कर दिया। साथ ही, पटना के एसएसपी ने दो अन्य दारोगा को भी लाइन‑हाज़िर कर दिया है।
IMA के अनुसार, NMCH के डॉ. बी.एन. चतुर्वेदी अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे। जेपी सेतु पर ट्रैफ़िक जाम के बीच एक दारोगा गलत साइड से ट्रक को पार करवा रहा था। डॉ. चतुर्वेदी के चालक राजकुमार के साथ दारोगा की इस बात को लेकर बहस हो गई। इससे खफ़ा दारोगा ने राजकुमार पर हमला कर दिया। इस हमले में चालक राजकुमार को सबसे अधिक चोटें आईं और डॉ. चतुर्वेदी भी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जब घायल चालक अपनी शिकायत लेकर दीघा थाना पहुँचा, तो पुलिस ने पूरे मामले को दबाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे एफ़आईआर दर्ज नहीं करने की सलाह दी।
डॉ. चतुर्वेदी ने इस घटना की शिकायत IMA से की। IMA ने गुरुवार की सुबह डॉ. चतुर्वेदी की शिकायत लेकर पटना के एसएसपी से मुलाकात की। एसएसपी ने पूरी जांच के बाद दारोगा उपेंद्र शाह को सस्पेंड कर दिया। सूत्रों के अनुसार, एसएसपी ने इसके बाद तुरंत जेपी सेतु सहित शहर के अन्य स्थानों में जाम की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि जेपी सेतु पर लगातार जाम लगा हुआ है और राजेंद्र नगर में एक ट्रैफिक दारोगा ड्यूटी के दौरान आराम करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है।
