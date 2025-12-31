मोतिहारी में बिल्ली के लिए FIR दर्ज; मालिक ने इनाम का किया ऐलान, पुलिस की टीमों को भी थमाई गई चार्ली की फोटो

मोतिहारी पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया है। नगर थाना अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। राजेश कुमार से चार्ली की फोटो लेकर गश्त कर रही पुलिस टीमों को भेज दी गई है। पुलिसकर्मियों को निर्देश है कि गश्त के दौरान चार्ली पर नजर रखें और दिखने पर तुरंत सूचना दें। पुलिस का कहना है कि बिल्ली को जल्द मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इधर बिल्ली के मालिक ने शहर में पोस्टर लगाए हैं और सुरक्षित ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम देने का भी ऐलान किया है।