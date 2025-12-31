मोतिहारी में बिल्ली के लिए FIR दर्ज; मालिक ने इनाम का किया ऐलान, पुलिस की टीमों को भी थमाई गई चार्ली की फोटो

मोतिहारी में बिल्ली के लिए FIR दर्ज। सांकेतिक तस्वीर
बिहार के मोतिहारी में एक बिल्ली की चोरी का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिल्ली के मालिक ने इसको लेकर पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है, क्योंकि क्रिसमस के दिन से बिल्ली गायब है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। मालिक ने खुद भी कोशिशें तेज कर दी है। बिल्ली के मालिक परेशान हैं, उन्होंने शहर में पोस्टर लगाए हैं और सुरक्षित ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम देने का भी ऐलान किया है।
बिहार के मोतिहारी के मिस्कॉट मोहल्ला निवासी राजेश कुमार ने थाने में FIR दर्ज कराई है कि उनका पालतू बिल्ला चार्ली 24 दिसंबर से लापता है। काफी तलाश के बावजूद नहीं मिला। राजेश के आवेदन पर मोतिहारी पुलिस सक्रिय हो गई है और बिल्ली की तलाश शुरू कर दी है।
राजेश कुमार ने आवेदन में कहा है कि चार्ली पिछले छह महीनों से उनके साथ थी और परिवार का अहम हिस्सा बन गई थी। वह सिर्फ पालतू नहीं, परिवार की सदस्य जैसी थी। उसके गायब होने से परिवार सदमे में है, माहौल बदल गया है, और सभी उसकी याद में चिंतित हैं। राजेश खुद भी मानसिक रूप से परेशान हैं ।
राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने आसपास के इलाकों, मोहल्ले, रिश्तेदारों के यहां और संभावित जगहों पर बिल्ली (चार्ली) को ढूंढा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरी उम्मीद के तौर पर पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। नगर थाने में आवेदन देकर पुलिस से अनुरोध किया है कि पालतू बिल्ली को ढूंढने में मदद करें ।
मोतिहारी पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया है। नगर थाना अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। राजेश कुमार से चार्ली की फोटो लेकर गश्त कर रही पुलिस टीमों को भेज दी गई है। पुलिसकर्मियों को निर्देश है कि गश्त के दौरान चार्ली पर नजर रखें और दिखने पर तुरंत सूचना दें। पुलिस का कहना है कि बिल्ली को जल्द मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इधर बिल्ली के मालिक ने शहर में पोस्टर लगाए हैं और सुरक्षित ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम देने का भी ऐलान किया है।
