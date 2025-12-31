31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मोतिहारी में बिल्ली के लिए FIR दर्ज; मालिक ने इनाम का किया ऐलान, पुलिस की टीमों को भी थमाई गई चार्ली की फोटो

बिहार के मोतिहारी में एक युवक की पालतू बिल्ली चार्ली लापता हो गई है। इसको लेकर बिल्ली के मालिक ने नगर थाने में FIR दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 31, 2025

मोतिहारी में बिल्ली के लिए FIR दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

बिहार के मोतिहारी में एक बिल्ली की चोरी का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिल्ली के मालिक ने इसको लेकर पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है, क्योंकि क्रिसमस के दिन से बिल्ली गायब है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। मालिक ने खुद भी कोशिशें तेज कर दी है। बिल्ली के मालिक परेशान हैं, उन्होंने शहर में पोस्टर लगाए हैं और सुरक्षित ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम देने का भी ऐलान किया है।

बिहार के मोतिहारी के मिस्कॉट मोहल्ला निवासी राजेश कुमार ने थाने में FIR दर्ज कराई है कि उनका पालतू बिल्ला चार्ली 24 दिसंबर से लापता है। काफी तलाश के बावजूद नहीं मिला। राजेश के आवेदन पर मोतिहारी पुलिस सक्रिय हो गई है और बिल्ली की तलाश शुरू कर दी है।

चार्ली छह महीनों से साथ थी

राजेश कुमार ने आवेदन में कहा है कि चार्ली पिछले छह महीनों से उनके साथ थी और परिवार का अहम हिस्सा बन गई थी। वह सिर्फ पालतू नहीं, परिवार की सदस्य जैसी थी। उसके गायब होने से परिवार सदमे में है, माहौल बदल गया है, और सभी उसकी याद में चिंतित हैं। राजेश खुद भी मानसिक रूप से परेशान हैं ।

राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने आसपास के इलाकों, मोहल्ले, रिश्तेदारों के यहां और संभावित जगहों पर बिल्ली (चार्ली) को ढूंढा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरी उम्मीद के तौर पर पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। नगर थाने में आवेदन देकर पुलिस से अनुरोध किया है कि पालतू बिल्ली को ढूंढने में मदद करें ।

मालिक ने इनाम का किया ऐलान

मोतिहारी पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया है। नगर थाना अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। राजेश कुमार से चार्ली की फोटो लेकर गश्त कर रही पुलिस टीमों को भेज दी गई है। पुलिसकर्मियों को निर्देश है कि गश्त के दौरान चार्ली पर नजर रखें और दिखने पर तुरंत सूचना दें। पुलिस का कहना है कि बिल्ली को जल्द मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इधर बिल्ली के मालिक ने शहर में पोस्टर लगाए हैं और सुरक्षित ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम देने का भी ऐलान किया है।

ये भी पढ़ें

थावे मंदिर चोरी कांड: भोजपुर में छिपा था थावे मंदिर का चोर, एनकाउंटर के बाद पुलिस की गिरफ्त में इजमामुल
गोपालगंज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

31 Dec 2025 09:17 am

Hindi News / Bihar / Patna / मोतिहारी में बिल्ली के लिए FIR दर्ज; मालिक ने इनाम का किया ऐलान, पुलिस की टीमों को भी थमाई गई चार्ली की फोटो

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.