बिहार के गौतम ने ‘गरीबों का अनाज’ पहुंचाया अमीरों की थाली तक, PM मोदी से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर तक चख चुके हैं इनके हाथ का स्वाद

जब गौतम ने बिहार के बाहर प्रोफेशनल किचन में कदम रखा, तो दुनिया बड़ी और कठोर थी। उनके लहजे, उनकी यादों और उनके खाने की संस्कृति की वजह से उन्हें तुरंत 'बिहारी' का टैग मिल गया। कभी मजाक में, कभी ताने के तौर पर और कभी सीधे-सीधे अपमान के रूप में। बड़े होटलों की दुनिया में, बिहारी खाने को 'देहाती' या 'बेसिक' कहकर खारिज कर दिया जाता था। फिट होने के लिए, लंबे समय तक उन्होंने वही पकाया जो उनसे उम्मीद की जाती थी, कॉन्टिनेंटल क्लासिक्स, इंटरनेशनल प्लेटिंग और विदेशी तकनीकें। प्रोफेशनल सफलता उनके रास्ते में आ रही थी, लेकिन अंदरूनी बेचैनी बनी रही। वह अपनी जड़ों को छिपाकर आगे बढ़ रहे थे।