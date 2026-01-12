25 साल छोटे प्रेमी से शादी कर जब लौटी महिला… बेटे और पति ने बीच सड़क चप्पलों से जमकर कूटा

AI Generated Image for representation only
Bihar News: बिहार के बांका जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। एक 60 साल की महिला को अपने से 25 साल छोटे एक आदमी से प्यार हो गया। दोनों भाग गए और शादी कर ली, और जब वे शादी के बाद साथ लौटे, तो महिला के पति और बेटे ने उस प्रेमी युवक को सबके सामने चप्पलों और थप्पड़ों से पीटा। यह घटना अमरपुर बस स्टैंड पर हुई।
घटना के बाद, महिला ने खुद भीड़ को अपने रिश्ते की कहानी बताई। महिला ने बताया कि करीब चार महीने पहले, उसकी 35 साल के वकील मिश्रा से फोन पर बात शुरू हुई। यह जवान आदमी आरा ज़िले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धौबारी गांव का रहने वाला है।
फोन पर बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। दोनों ने मिलने का फैसला किया और भटगांव स्टेशन से लुधियाना भाग गए। वहां, उन्होंने शादी कर ली और साथ रहने लगे। महिला के अनुसार, उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था और इसमें कोई दबाव या धोखा शामिल नहीं था।
रविवार को, महिला और उसका प्रेमी किसी काम से अमरपुर बस स्टैंड पहुंचे। तभी महिला के पति और बेटे ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया। इसके बाद, बिना किसी बहस के, जवान आदमी को गालियां दी गईं और पीटा गया। चश्मदीदों के अनुसार, उसे सड़क पर चप्पलों से पीटा गया और देखने वाले बस देखते रहे। इस अचानक हमले से अफरा-तफरी मच गई और बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति पहले ही बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी।
महिला ने इस संबंध में कहा कि वो अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। किसी ने कोई जोर- जबरदस्ती नहीं की और न ही उसका अपहरण किया था। उसने कहा, "मैं उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहती हूं।" महिला ने आरोप लगाया कि उसे अपने घर में इज्जत नहीं मिलती थी और इसलिए उसने एक नई जिंदगी चुनने का फैसला किया।
घटना की जानकारी मिलने पर, अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। अमरपुर थाना इंचार्ज पंकज कुमार झा ने कहा, "दोनों लोगों को सुरक्षा के लिए हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।" फिलहाल, 60 साल की महिला और उसके 35 साल के पार्टनर का रिश्ता पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है, जिससे ज़बरदस्त बहस और उत्सुकता फैल गई है।
