25 साल छोटे प्रेमी से शादी कर जब लौटी महिला… बेटे और पति ने बीच सड़क चप्पलों से जमकर कूटा

रविवार को, महिला और उसका प्रेमी किसी काम से अमरपुर बस स्टैंड पहुंचे। तभी महिला के पति और बेटे ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया। इसके बाद, बिना किसी बहस के, जवान आदमी को गालियां दी गईं और पीटा गया। चश्मदीदों के अनुसार, उसे सड़क पर चप्पलों से पीटा गया और देखने वाले बस देखते रहे। इस अचानक हमले से अफरा-तफरी मच गई और बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति पहले ही बहुत तनावपूर्ण हो चुकी थी।