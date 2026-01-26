कैसा गणतंत्र दिवस? बेहया व्यवस्था शर्म करो! पूर्णिया सांसद ने क्यों कही ये बात

दरअसल, पटना के शंभू हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत के 15 दिन बाद भी असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पप्पू यादव का आरोप है कि अपराधियों को पकड़ने के बजाय पुलिस पूछताछ के बहाने पीड़िता के पिता और रिश्तेदारों को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। रेप की पुष्टि करने वाली FSL रिपोर्ट ने भी पुलिस की शुरुआती "आत्महत्या थ्योरी" पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सिस्टम पर भरोसा और कम हो गया है। सिस्टम पर अविश्वास जताते हुए और व्यंग्य करते हुए सांसद ने कहा कि ऐसे राज्य में गणतंत्र और संविधान की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक बेटी को न्याय नहीं मिलता।