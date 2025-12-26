आधी रात राबड़ी आवास में हलचल! सामान भरकर निकलीं 4-5 गाड़ियां, क्या खाली होने लगा 10 सर्कुलर रोड बंगला?

गुरुवार को बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि नोटिस मिलने के एक महीने बाद भी उन्होंने सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया है। नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा था, "राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिले एक महीना हो गया, फिर भी वे क्यों नहीं मान रही हैं? क्या लालू परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है ? क्या जनता की संपत्ति पर कब्जा जमाए रखना चाहता है लालू परिवार ? जब बिहार की NDA सरकार ने वैकल्पिक आवास भी दे दिया, तो राबड़ी देवी की जिद क्या दर्शाती है ? क्या जनता के पैसे पर ,जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश करने की आदत डाल चुका है लालू परिवार?"