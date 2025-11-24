राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

राबड़ी देवी की तरफ से पेश मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि पक्षपात की आशंका के आधार पर केस ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की गई है। उम्मीद है कि मंगलवार को पिटीशन पर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट अपील मान लेता है, तो लालू परिवार से जुड़े सभी बड़े केस दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तय करेंगे कि इन केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए या जस्टिस विशाल गोगने सुनवाई जारी रखेंगे। बता दें कि तय नियमों के मुताबिक, किसी केस में कोई भी आरोपी पार्टी जज बदलने या केस ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर सकती है। ऐसे मामले पहले भी कई बार हो चुके हैं।