बाहुबलियों के घर का दर्द: बिहार के कई बाहुबली नेताओं ने सड़क हादसों में खोए हैं अपने बेटे

जदयू विधायक और पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव के बेटे अखिलेश यादव की गुरुवार को घर के पास ही एक हादसे में मौत हो गई। उनकी थार गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। घटना के संबंध में राजबल्लभ यादव ने बताया कि अखिलेश यादव दोपहर करीब 12 बजे नवादा के पथरा इंग्लिश गांव स्थित अपने घर से थार गाड़ी निकाल रहे थे। इसी दौरान कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी एक ताड़ के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में उन्हें अंदरूनी चोटें गंभीर रूप से लगीं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।