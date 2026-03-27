Ram Navami 2026: रामनवमी शोभायात्रा में अनोखी पहल, मस्जिद के सामने युवाओं ने बनाई मानव शृंखला

हालांकि शोभायात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद, किसी भी तरह की गलतफहमी या समस्या से बचने के लिए हिंदू संगठनों के युवाओं ने खुद आगे बढ़कर मस्जिद के सामने मानव शृंखला (Human Chain) बनाई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शोभायात्रा के दौरान दूसरे धर्म के लोगों को कोई परेशानी न हो और शहर में शांति व सौहार्द का माहौल बना रहे।