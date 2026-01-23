23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

Republic Day 2026: मिथिला के तालाबों से ग्लोबल थाली तक, बिहार की झांकी दिखाएगी मखाने का सफर

पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉक्स नट्स के उत्पादन, प्रोसेसिंग और ग्लोबल ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड लॉन्च किया था।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 23, 2026

मखाना। फोटो-सांकेतिक

Republic Day 2026: बिहार के मिथिलांचल के तालाबों से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, सुपरफूड मखाने (फॉक्स नट) की यात्रा को 26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत पर्व में एक झांकी के ज़रिए दिखाया जाएगा। इस वर्ष बिहार की झांकी का थीम है 'मखाना: लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपरफूड'। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा 23-31 जनवरी तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व में राज्यों की अलग-अलग झांकियों का हिस्सा होगी, जिसमें भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता को दिखाया जाएगा।

ग्लोबल पहचान

 "'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना के अनुरूप, बिहार की झांकी यह संदेश देती है कि परंपरा, कड़ी मेहनत और इनोवेशन के संगम से स्थानीय आजीविका को एक ग्लोबल पहचान दी जा सकती है।" मखाने की पारंपरिक खेती में अंकुरित बीजों की बुवाई, पानी के नीचे से मेहनत से हाथ से कटाई, धूप में सुखाना, खाने योग्य फूले हुए पौष्टिक स्नैक्स बनाने के लिए पारंपरिक पॉपिंग प्रक्रिया, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है।

बिहार में होता है 90% उत्पादन

बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र मखाने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। बिहार में पूरे देश के लगभग 90% उत्पादन होता है। इसमें पारंपरिक ज्ञान और श्रम शामिल है, जिसमें महिलाएं मुख्य कार्यबल हैं। सितंबर 2025 में, पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉक्स नट्स के उत्पादन, प्रोसेसिंग और ग्लोबल ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड लॉन्च किया था। सरकार ने इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ₹475 करोड़ की योजना को मंज़ूरी दी थी, जो बिहार के किसानों को आय प्रदान करता है, जो भारत के उत्पादन का बड़ा हिस्सा है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

मॉरीशस के राष्ट्रपति को दिया गया था उपहार में मखाना

पीएम मोदी लगातार मखाने को हाई प्रोटीन और मिनरल्स वाले पौष्टिक "सुपरफूड" के रूप में उजागर करते रहे हैं, और अपने भाषणों में बताते रहे हैं कि वह खुद साल में कम से कम 300 दिन मखाना खाते हैं। पिछले साल मार्च में, मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल की देश की राजकीय यात्रा के दौरान, उन्हें दिए गए उपहारों में मखाना भी शामिल था। उन्होंने 15 सितंबर, 2025 को पूर्णिया में अपने भाषण में कहा, “मखाना बोर्ड मखाना किसानों को बेहतर कीमतें दिलाने और इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए लगातार काम करेगा।

समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत

सरकार ने मखाना सेक्टर के विकास के लिए लगभग ₹475 करोड़ की योजना को मंज़ूरी दी है।” इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां पेश की जाएंगी, साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 झांकियां भी होंगी, जो “आज़ादी का मंत्र - वंदे मातरम” और “समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत” की थीम के ज़रिए एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय प्रगति को दिखाएंगी।बिहार की झांकी आठ साल के गैप के बाद 26 जनवरी, 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर लौटी थी, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर, ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति और बोधि वृक्ष के ज़रिए राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया था, लेकिन इस साल यह मौका चूक जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों को बारी-बारी से मौका मिलता है।

bihar news

Bihar news

23 Jan 2026 09:59 am

Hindi News / Bihar / Patna / Republic Day 2026: मिथिला के तालाबों से ग्लोबल थाली तक, बिहार की झांकी दिखाएगी मखाने का सफर

