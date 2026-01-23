Republic Day 2026: मिथिला के तालाबों से ग्लोबल थाली तक, बिहार की झांकी दिखाएगी मखाने का सफर

सरकार ने मखाना सेक्टर के विकास के लिए लगभग ₹475 करोड़ की योजना को मंज़ूरी दी है।” इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां पेश की जाएंगी, साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 झांकियां भी होंगी, जो “आज़ादी का मंत्र - वंदे मातरम” और “समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत” की थीम के ज़रिए एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय प्रगति को दिखाएंगी।बिहार की झांकी आठ साल के गैप के बाद 26 जनवरी, 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर लौटी थी, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर, ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति और बोधि वृक्ष के ज़रिए राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया था, लेकिन इस साल यह मौका चूक जाएगा, क्योंकि सभी राज्यों को बारी-बारी से मौका मिलता है।