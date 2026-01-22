‘मेरे लिए मां-पिता हैं ही नहीं…’ गांधी सेतु पर सुसाइड करने पहुंची छात्रा, फिर जो हुआ…

तभी, संयोग से डायल-112 पुलिस की एक टीम वहां से गुजर रही थी। भीड़ और हंगामा देखकर पुलिस ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और स्थिति को समझते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर लड़की को काबू करने की कोशिश की। उसे रोकना आसान नहीं था, वह बार-बार छूटने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच, 3-4 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और उसे पकड़कर धीरे-धीरे रेलिंग से दूर ले गईं। इसके बाद, पुलिस ने लड़की को सुरक्षित अपनी गाड़ी में बिठाया।