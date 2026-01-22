‘मेरे लिए मां-पिता हैं ही नहीं…’ गांधी सेतु पर सुसाइड करने पहुंची छात्रा, फिर जो हुआ…

महात्मा गांधी सेतु
Bihar News:पटना में स्कूल की एक छात्रा गंगा नदी में कूद कर सुसाइड करने के इरादे से महात्मा गांधी सेतु पुल पर पहुंची। स्कूल यूनिफॉर्म पहने और कंधे पर बैग लटकाए, लड़की पुल की रेलिंग के पास अकेली इधर से उधर घूम रही थी। इस दौरान उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। वह बार-बार रेलिंग के पास जा रही थी और नीचे देख रही थी।
शुरुआत में, पुल पार कर रहे लोगों ने लड़की पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों को लगा कि वह किसी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन काफी देर तक उसे एक ही जगह पर घूमते देखकर लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बावजूद, उन्हें स्थिति की गंभीरता समझने में थोड़ा समय लगा।
जब कुछ राहगीरों ने हिम्मत करके लड़की से पूछा कि वह पुल पर अकेली क्या कर रही है, तो उसका व्यवहार अचानक बदल गया। बातचीत के दौरान, वह जोर से चिल्लाई और पुल से कूदने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ट्रैफिक रुक गया।
लड़की की हरकत के बाद, गांधी सेतु पुल पर जल्दी ही भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने उसके हाथ पकड़ने और उसे रेलिंग से दूर रखने की कोशिश की। लड़की बार-बार कह रही थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और वह कहीं नहीं जाना चाहती। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था।
तभी, संयोग से डायल-112 पुलिस की एक टीम वहां से गुजर रही थी। भीड़ और हंगामा देखकर पुलिस ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और स्थिति को समझते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर लड़की को काबू करने की कोशिश की। उसे रोकना आसान नहीं था, वह बार-बार छूटने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच, 3-4 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और उसे पकड़कर धीरे-धीरे रेलिंग से दूर ले गईं। इसके बाद, पुलिस ने लड़की को सुरक्षित अपनी गाड़ी में बिठाया।
जब पुलिस ने लड़की से उसकी समस्याओं और माता-पिता के बारे में पूछा, तो वह अचानक भावुक हो गई। उसने कहा, "मेरे माता-पिता नहीं हैं… जब मेरे कोई नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं?" उसका जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। यह साफ था कि छात्रा गहरे मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह से गुजर रही थी।
पुलिस छात्रा को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां फिलहाल उसे काउंसलिंग दी जा रही है। उसके स्कूल बैग और दूसरी जानकारी के आधार पर, उसके माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है कि किन हालात में उसने इतना बड़ा कदम उठाया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग