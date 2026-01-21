फोन कर बुलाया, फिर पेट फाड़ा और गुप्तांग काटकर पौधे पर टांगा, 7 साल बाद प्रेमिका और उसके पति समेत 4 को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि हत्या सिर्फ गर्लफ्रेंड ने अकेले नहीं की थी, बल्कि अपने पति प्रभाकर सिंह उर्फ ​​प्रकाश चौधरी, पिता दुधेश्वर चौधरी और भाई फूलचंद के साथ मिलकर की थी। ट्रायल के दौरान नौ गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि प्रेम प्रसंग खत्म करने के लिए मन्नू को पहले बंदी बनाया गया था और गांव में पंचायती भी हुई थी, लेकिन गर्लफ्रेंड ने उससे मिलना बंद नहीं किया। इसके बाद, पूरे परिवार ने मन्नू को खत्म करने का फैसला किया।