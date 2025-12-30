कांग्रेस बोझ, राजद के दम पर 6 सीटें जीती… RJD ने शकील अहमद को दिया करारा जवाब

मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए सिर्फ ज्यादा सीटों की मांग करती है, लेकिन जब प्रदर्शन की बारी आती है तो पूरी तरह फेल हो जाती है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस सीट ले लेती है और फिर उन्हें बर्बाद कर देती है। राजद को गठबंधन से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही होता है।”राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बिहार में जनता का भरोसा आज भी राजद के साथ है। सबसे ज्यादा वोट राजद को मिले हैं। जनता का गठबंधन राजद के साथ है, किसी और के साथ नहीं।