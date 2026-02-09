बिहार में मंत्री ही मंत्री से लगा रहे गुहार, दिलीप जायसवाल की मांग पर राजद विधायक ने ली चुटकी

मंत्री ने विजय सिन्हा से आग्रह किया कि जल संसाधन मंत्री के साथ बैठकर इन जमीनों की समीक्षा की जाए ताकि इनका उपयोग उद्योग और विकास कार्यों के लिए हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। जल संसाधन विभाग के साथ बैठकर यह तय किया जाए कि बदलती भौगोलिक स्थिति के अनुसार जमीन की प्रकृति में संशोधन संभव है या नहीं। उनके मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में काफी सहूलियत होगी।