Bihar News: अतिक्रमण हटाने गई टीम पर भारी पथराव; BDO-CO की गाड़ियां तोड़ीं, जान बचाकर भागे अधिकारी

इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने सोनवर्षा के बीडीओ, सीओ और बसनहीं थाना से जुड़े दो सरकारी वाहनों सहित एक निजी वाहन तथा फायर ब्रिगेड के शीशे तोड़कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस के अधिकारी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अफरातफरी में कुछ अधिकारी के जख्मी होने की सूचना है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक रूप से किसी भी अधिकारी के घायल होने की पुष्टि से इनकार किया है। ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ और उग्रता को देखते हुए प्रशासन को जेसीबी से की जा रही कार्रवाई तत्काल रोकनी पड़ी।