‘श्रद्धांजलि देने और फोटो खिंचवाने’, रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर पहुंचे विधायक आईपी गुप्ता का विरोध

ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मौत की परिस्थितियों का पूरी तरह से खुलासा किया जाना चाहिए। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सहरसा शहर बंद करने की चेतावनी भी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कथित रूप से 2 जून को फैजल खान उर्फ खान के कोचिंग में हुए हमले के बाद दर्ज एफआईआर में प्रिंस यादव को भी नामजद आरोपी बनाया गया था। वहीं, 3 जून को पटना पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। लोगों का यह भी आरोप है कि बाद में मामले की सच्चाई सामने आने के बावजूद पटना पुलिस ने फैजल खान को कथित रूप से फरार होने का पूरा अवसर दिया।