गौतम शिल्पी मर्डर केस में सम्राट चौधरी का सामने आया नाम, प्रशांत किशोर ने लगाए गंभीर आरोप

बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी
गौतम-शिल्पी मर्डर केस में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की संलिप्ता का जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरोप लगायी है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर कहा कि बेहतर होगा कि वे खुद इस मामले में अपनी संलिप्ता बता दें। वे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग अपने अगले प्रेस कॉफ्रेंस में पूरे मामले से जुड़े साक्ष्य को जारी करेंगे।
जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई ने बिहार सबसे चर्चित शिल्पी हत्याकांड में साधु यादव के साथ अभियुक्त बनाया था। सीबीआई की टीम ने सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से पूछताछ भी की थी। उनका सैंपल भी लिया था। लेकिन, तत्कालीन लालू- राबड़ी सरकार ने साधु यादव को बचाने के लिए पूरे मामले को रफा दफा कर दिया था।
पीके ने नीतीश सरकार से मांग किया कि सम्राट चौधरी को मंत्री पद से हटाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता हैं तो जन सुराज के लोग राज्यपाल से मिलकर सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी और बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इसको बाद भी सम्राट चौधरी को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो हम लोग सड़क पर उतरने को विवश होंगे।
यह वाक्या वर्ष 1999 का है। शिल्पी जैन का रेप के बाद हत्या कर दिया गया था। इस हत्याकांड ने सनसनी मचा दी थी।शिल्पी जैन की खूबसूरती और टैलेंट ने उसे शहर की शान बना दिया था। 23 साल की उम्र में ही वह ‘मिस पटना’ का खिताब जीतकर हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। उसके पिता, उज्जवल कुमार जैन, शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी थे। शिल्पी अपने करियर की तैयारी में लगी थी दूसरी तरफ उसका दोस्त गौतम सिंह एक एनआरआई परिवार का बेटा था। गौतम के के पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम राजनीति में रुचि रखता था इसलिए वह बिहार में ही रहता था। गौतम के परिवार के बाकी लोग ब्रिटेन में ही रहते थे।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की युवा शाखा से गौतम जुड़ा था। राजनीति में रुचि रखने के कारण उसकी सत्ताधारी नेताओं से भी दोस्ती थी। शिल्पी और गौतम दोनों एक मुलाकात के बाद दोस्त बने थे। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गया। पुलिस में दर्ज रिकार्ड के अनुसार 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही थी। रास्ते में गौतम के एक दोस्त ने शिल्पी को रिक्शे से उतारकर अपनी काम में बैठा लिया। कार को शिल्पी के इंस्टीट्यूट की जगह ‘वाल्मी गेस्ट हाउस’ लेकर चला गया। वहां पर पहले से कुछ लोग शिल्पी का इंतजार कर रहे थे। शिल्पी को देखते ही वे लोग उसपर टूट पड़े।
गौतम को जब पता चला कि कुछ लोग शिल्पी को ‘वाल्मी गेस्ट हाउस’ ले गए हैं। यह सुनते ही वो भी वहां पहुंच गया। शिल्पी गौतम को देखते ही उससे लिपट गई। लेकिन ‘वाल्मी गेस्ट हाउस’ में उपस्थित लोगों ने पहले तो उसके साथ मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी। शिल्पी के साथ भी सभी ने बारी बारी से रेप किया और फिर उसकी भी हत्या कर दी थी। इस मामले में साधु यादव का नाम सामने आया था। लेकिन लालू प्रसाद ने अपने प्रभाव से पूरे मामले को रफा दफा करवा दिया था।
