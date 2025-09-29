गौतम शिल्पी मर्डर केस में सम्राट चौधरी का सामने आया नाम, प्रशांत किशोर ने लगाए गंभीर आरोप

यह वाक्या वर्ष 1999 का है। शिल्पी जैन का रेप के बाद हत्या कर दिया गया था। इस हत्याकांड ने सनसनी मचा दी थी।शिल्पी जैन की खूबसूरती और टैलेंट ने उसे शहर की शान बना दिया था। 23 साल की उम्र में ही वह ‘मिस पटना’ का खिताब जीतकर हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। उसके पिता, उज्जवल कुमार जैन, शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी थे। शिल्पी अपने करियर की तैयारी में लगी थी दूसरी तरफ उसका दोस्त गौतम सिंह एक एनआरआई परिवार का बेटा था। गौतम के के पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम राजनीति में रुचि रखता था इसलिए वह बिहार में ही रहता था। गौतम के परिवार के बाकी लोग ब्रिटेन में ही रहते थे।