Bihar Politics: राहुल गांधी को डरपोक कहने वाले शकील अहमद बोले-‘कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है’

पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस और पार्टी नेतृत्व पर तीखे तंज कसते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को “सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता” बताया था। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए शकील अहमद ने कहा था कि वह डरे हुए नेता हैं और कांग्रेस में मजबूत नेतृत्व को पसंद नहीं करते। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चर्चा करते हुए कहा कि वो केवल नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि सभी बड़े और अहम फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। शकील अहमद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को वरिष्ठ और सीनियर नेताओं के साथ काम करने में परेशानी होती है। क्योंकि उनके साथ काम करने में राहुल गांधी को ‘बॉस वाली फीलिंग’ नहीं मिलती, उनको जहां इस प्रकार की फीलिंग नहीं आती है वो ऐसे नेताओं के साथ काम नहीं करना चाहते और धीरे-धीरे उनसे दूरी बना लेते हैं।