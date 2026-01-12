‘न विधायक दिखे, न उत्साह… सिर्फ कैमरामैन की भीड़’, तेजस्वी के स्वागत पर शिवानंद तिवारी का तंज

आरजेडी के सीनियर नेता इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव ने के विधानसभा सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव में अगले पांच सालों तक विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार पर कहा था कि जय और पराजय सहज और सामान्य नियम हैं। अहम सवाल यह है कि हम इसको किस तरीके से लेते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार लौटना चाहिए और नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह सभी से मिलना चाहिए।