12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

‘न विधायक दिखे, न उत्साह… सिर्फ कैमरामैन की भीड़’, तेजस्वी के स्वागत पर शिवानंद तिवारी का तंज

शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी नेता के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बाइट लेने के लिए कैमरे वालों की भीड़ थी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 12, 2026

शिवानंद तिवारी। फोटो सोशल साइट फेसबुक

लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव पर परिवार और पार्टी में हमले का सिलसिला जारी है। रोहिणी आचार्य के दो दिन पहले हमले के बाद आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर उनपर निशाना साधा है। शिवानंद तिवारी इससे पहले भी तेजस्वी यादव पर तंज कसते रहे हैं। तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के तत्काल बाद शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेजस्वी के आगवानी में पटना एयरपोर्ट पर कोई विधायक नज़र नहीं आया। पटना पर उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कैमरा मैन की भीड़ थी। इसके साथ ही विदेश दौरा से लौटने के बाद उनके पार्टी कार्यालय की जगह सीधे घर चले जाने पर भी शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह सब कुछ अच्छा लक्षण नहीं है।

जय और पराजय सहज और सामान्य नियम हैं

आरजेडी के सीनियर नेता इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव ने के विधानसभा सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव में अगले पांच सालों तक विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार पर कहा था कि जय और पराजय सहज और सामान्य नियम हैं। अहम सवाल यह है कि हम इसको किस तरीके से लेते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार लौटना चाहिए और नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह सभी से मिलना चाहिए।

विदेश में छुट्टी मनाकर पटना लौटे तेजस्वी

तेजस्वी यादव रविवार को सपिरवार विदेश में अपनी छुट्टी मनाकर पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं। इसलिए, 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन,सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। उन्होंने कहा कि सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करे, जिसमें प्रदेश की ढाई करोड़ महिलाओं को दो-दो लाख रुपये देने का वादा किया गया था। उन्होंने डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा किया।

ये भी पढ़ें

Makar Sankranti 2026: बिहार में दही-चूड़ा पॉलिटिक्स, जब भोज की मेज पर टूट गई थी कांग्रेस, अशोक चौधरी ने छोड़ा था हाथ का साथ
पटना
Ashok Choudhary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

12 Jan 2026 09:24 am

Published on:

12 Jan 2026 09:23 am

Hindi News / Bihar / Patna / ‘न विधायक दिखे, न उत्साह… सिर्फ कैमरामैन की भीड़’, तेजस्वी के स्वागत पर शिवानंद तिवारी का तंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.