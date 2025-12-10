मुंबई से बिहार आने वाले 100 में से 40 प्रवासी मजदूर होते हैं पॉजिटिव! HIV नोडल अधिकारी जे. जावेद का बड़ा दावा

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सीतामढ़ी जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग7,400 तक पहुंच गई है। जिले में हर महीने 40‑60 नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सीतामढ़ी जिला अस्पताल के ART सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में करीब 7,400 HIV‑पॉजिटिव मरीज दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 400 से अधिक छोटे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें यह संक्रमण उनके माता‑पिता से मिला है।