सीवान: सीएम नीतीश के दौरे के बीच बम ब्लास्ट से मचा हड़कंप; एक की मौत, कई जख्मी

ब्रेकिंग न्यूज़
सीवान में सीएम नीतीश कुमार की सभा से कुछ ही दूरी पर हुए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि इस ब्लास्ट में कई लोग जख्मी हो गए हैं। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा आज ही सीवान पहुंचने वाली है। इस यात्रा के सीवान पहुंचने से पहले हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। पटाखा बनाने के दौरान हुई गलती की वजह से बम ब्लास्ट कर गया। इस धमाके की वजह से अफरा तफरी मच गई। यह घटना सीवान के हुसैनगंज थाना के बड़रम गांव की है। पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंच गई है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम स्थल है।
पुलिस के अनुसार यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़रम गांव की है। पटाखा बम बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाका हुआ। जिसमें में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कई जख्मी हो गए हैं। मृतक की पहचान मुर्तुजा अंसारी के रूप में की गई है। मुर्तुजा अंसारी अपने घर में ही अवैध रूप से पटाखा बम बनाने का काम करता था। इसी दौरान अचानक बम फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इलाज के लिए आनन-फानन में पास के ही अस्पताल में उसे ले जाया गया। जहां पर उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले की जांच हुसैनगंज थाना की पुलिस कर रही है।
इस घटना की सूचना मिलने पर सीवान के एसपी ने तत्काल सभी पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान हुई इस घटना से जिले में सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का कार्यक्रम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहा। एसपी पी के झा के अनुसार छानबीन की जा रही है। एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है।
