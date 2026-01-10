सांप ने काटा तो 3 कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा गौतम, देखते ही इधर – उधर भागने लगे डॉक्टर और कर्मचारी

शनिवार को गौतम को एक विषैले सांप ने डस लिया। गौतम इससे घबरा गया और आनन- फानन में गौतम ने अपने पास पकड़े गए तीन सांपों को लेकर अस्पताल पहुंच गया। सासाराम के ट्रामा सेंटर पहुंचने पर जब उसने बोरी से तीनों सांप को बारी बारी से बाहर निकाला तो हड़कंप मच गया, 8 से 10 फीट लंबे तीन कोबरा देखकर लोग घबरा गए। गौतम ने इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को बताया कि कुछ दिनों पहले तीन सांपों को रेस्क्यू किया था। आज उसे जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहा था, हवा खिलाने जैसे ही बाहर निकाला तभी सांप ने डस लिया। इसके बाद खुद का इलाज कराने के लिए सांपों को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गया।