पटना

सांप ने काटा तो 3 कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा गौतम, देखते ही इधर – उधर भागने लगे डॉक्टर और कर्मचारी

सांप वाला पेशेंट के झोले से एक के बाद एक 3 कोबरा देख अस्पताल में अफरा तफरी मच गया। मरीज, डॉक्टरों और कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 10, 2026

सांप। सांकेतिक तस्वीर

बिहार में सांप वाला पेशेंट के झोले से एक के बाद एक 3 कोबरा देख सभी लोग दंग रह गए। अस्पताल में यह नजारा देखकर अफरा तफरी मच गया। यह वाक्या बिहार के रोहतास में सासाराम सदर अस्पताल का है। शनिवार को सासाराम के सदर अस्पताल में एक मरीज अपने झोले में तीन बड़े-बड़े कोबरा सांप लेकर इलाज के लिए पहुंचा। मरीज के झोला में सांप देखकर अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मरीज, डॉक्टरों और कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे।

विषैला सांप लेकर पहुंचा अस्पताल

शनिवार को गौतम को एक विषैले सांप ने डस लिया। गौतम इससे घबरा गया और आनन- फानन में गौतम ने अपने पास पकड़े गए तीन सांपों को लेकर अस्पताल पहुंच गया। सासाराम के ट्रामा सेंटर पहुंचने पर जब उसने बोरी से तीनों सांप को बारी बारी से बाहर निकाला तो हड़कंप मच गया, 8 से 10 फीट लंबे तीन कोबरा देखकर लोग घबरा गए। गौतम ने इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को बताया कि कुछ दिनों पहले तीन सांपों को रेस्क्यू किया था। आज उसे जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहा था, हवा खिलाने जैसे ही बाहर निकाला तभी सांप ने डस लिया। इसके बाद खुद का इलाज कराने के लिए सांपों को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गया।

गौतम सांप पकड़ने में एक्सपर्ट

गौतम कुमार को लेकर आस पास के लोग कहते हैं कि वो सांप पकड़ने में एक्सपर्ट है।यही नहीं जहां कहीं भी सांप की सूचना मिलती है, तो वह जाकर उसे पकड़ता है और फिर उसे पकड़कर जंगल में जाकर छोड़ देता है। गौतम ने ही तीनों कोबरा को कुछ दिन पहले पकड़ा था। शनिवार को वो तीनों सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था। जंगल में छोड़ने के पहले वो सांपों को हवा खिलाने के लिए बाहर निकाला। इसी क्रम में एक सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद वह अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंचा। अपने साथ सांपों को भी वो अस्पताल लेकर आया। जिसे देखकर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

image

Bihar news

10 Jan 2026 09:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / सांप ने काटा तो 3 कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा गौतम, देखते ही इधर – उधर भागने लगे डॉक्टर और कर्मचारी

