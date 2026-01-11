बिहार में अब कुत्तों की गिनती करेंगे गुरुजी, नगर निगम के फरमान से शिक्षकों में हड़कंप

बिहार में शिक्षकों को अब बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ कुत्तों की भी गिनती करनी होगी। सरकार के इस आदेश के बाद शिक्षकों की नींद उड़ गई है। सासाराम नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब शिक्षकों को अपने स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की गिनती करनी होगी। निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्कूल के आस पास के आवारा कुत्तों से जुड़ी जानकारी एकत्रित करें। इसके लिए शिक्षा विभाग से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा गया है। स्कूल के किसी शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाने को कहा गया है। इस आदेश ने स्कूल के शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है।