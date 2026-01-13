13 जनवरी 2026,

मंगलवार

पटना

लालू परिवार से बगावत करने वाले साधु यादव भी दही-चूड़ा भोज में होंगे शामिल, तेज प्रताप यादव ने मामा को दिया न्योता

Makar Sankranti 2026: तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित किए जा रहे दही-चूड़ा भोज में उनके मामा साधु यादव भी शामिल होंगे। तेज प्रताप ने खुद अपने मामा से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया है। 

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 13, 2026

makar sankranti 2026

मामा साधु यादव को न्योता देते तेज प्रताप यादव (फोटो- sadhu yadav FB)

Makar Sankranti 2026: बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के आसपास होने वाला दही-चूड़ा भोज हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार फोकस RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर है। जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तेज प्रताप यादव ने 14 जनवरी को अपने सरकारी आवास, 26 एम स्ट्रैंड रोड पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया है। इस भोज को राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तेज प्रताप खुद विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों के नेताओं को अपने हाथों से न्योता दे रहे हैं।

तेज प्रताप यादव ने साधु यादव को दिया न्योता

इसी सिलसिले में तेज प्रताप यादव अपने मामा और पूर्व सांसद साधु यादव के घर गए और उन्हें भोज के लिए न्योता दिया। दिलचस्प बात यह है कि साधु यादव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सालों से लालू परिवार और खासकर तेज प्रताप यादव के बारे में विवादित बयान दिए हैं। तेज प्रताप और साधु यादव की यह मुलाकात कई सालों बाद हुई और साधु यादव ने खुद सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं।

लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बाद पहली मुलाकात

तेज प्रताप और साधु यादव के रिश्ते लंबे समय से खराब चल रहे हैं। तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के विवाद के दौरान, साधु यादव ने तेज प्रताप के चरित्र के बारे में कई गंभीर और विवादित बयान दिए थे। उन्होंने तो यहां तक ​​कह दिया था कि तेज प्रताप के 'कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध हैं।' इतना ही नहीं, जब लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से छह साल के लिए निकालने का फैसला किया था, तो साधु यादव ने खुले तौर पर उस फैसले का समर्थन किया था। इसके अलावा, साधु यादव ने लालू परिवार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए उन्हें 'परिवार विरोधी' और 'नैतिक पतन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

NDA के कई नेताओं को दे चुके हैं न्योता

तेज प्रताप का दही-चूड़ा भोज सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं। तेज प्रताप ने इस भोज में कई मंत्रियों, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और यहां तक ​​कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी न्योता दिया है। NDA के मंत्रियों को दिए गए न्योते को राजनीतिक गलियारों में तेज प्रताप के NDA की ओर झुकाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

भोज का न्योता उन नेताओं को दिया गया है जिनकी विचारधारा सीधे तौर पर RJD की विचारधारा के खिलाफ है। इसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कृषि मंत्री राम कृपाल यादव, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री मदन सहनी, मंत्री लेसी सिंह और मंत्री संतोष सुमन समेत कई अन्य लोग भी शामिल हैं। तेज प्रताप ने खुद इन सभी को अपने हाथों से इनविटेशन दिया है।

लालू की परंपरा को जारी रखने की कोशिश

लालू यादव हर साल दही-चूड़ा भोज देते आए हैं, जो बिहार के पॉलिटिकल कैलेंडर में एक अनौपचारिक लेकिन असरदार इवेंट होता है। हालांकि, इस बार लालू यादव दही-चूड़ा भोज का आयोजन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में, तेज प्रताप अब लालू यादव की परंपरा को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज प्रताप इस इवेंट के जरिए अपनी पॉलिटिकल और व्यक्तिगत पहचान को मजबूत करना चाहते हैं।

कौन हैं साधु यादव?

साधु यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के छोटे भाई और लालू यादव के साले हैं। वह कभी बिहार की राजनीति में एक असरदार हस्ती थे, लेकिन सालों पहले लालू परिवार से दूर होने के बाद से वह लगातार उन पर हमला करते रहे हैं। बाद में, उन्होंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म से परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस झगड़े के दौरान राबड़ी देवी ने उन्हें 'परिवार विरोधी' तक कह दिया था।

