लालू परिवार से बगावत करने वाले साधु यादव भी दही-चूड़ा भोज में होंगे शामिल, तेज प्रताप यादव ने मामा को दिया न्योता

तेज प्रताप और साधु यादव के रिश्ते लंबे समय से खराब चल रहे हैं। तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के विवाद के दौरान, साधु यादव ने तेज प्रताप के चरित्र के बारे में कई गंभीर और विवादित बयान दिए थे। उन्होंने तो यहां तक ​​कह दिया था कि तेज प्रताप के 'कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध हैं।' इतना ही नहीं, जब लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से छह साल के लिए निकालने का फैसला किया था, तो साधु यादव ने खुले तौर पर उस फैसले का समर्थन किया था। इसके अलावा, साधु यादव ने लालू परिवार की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए उन्हें 'परिवार विरोधी' और 'नैतिक पतन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।