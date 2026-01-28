तेज प्रताप यादव का बड़ा दांव! कार्यकारिणी बैठक से पहले JJD की बिहार इकाई भंग, 1 फरवरी को बड़ा फैसला संभव

गौरतलब है कि मई 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से निकाले जाने के बाद, तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी JJD बनाई और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद, वह राजनीतिक रूप से प्रयोग करते रहते हैं और प्रासंगिक बने रहने में कामयाब रहे हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के दौरान उनके द्वारा आयोजित भोज ने भी काफी चर्चा बटोरी थी, इसके बाद ये भी अटकलें लगने लगी की तेज प्रताप एनडीए के साथ जा सकते हैं।