डिप्टी सीएम के सामने बिलख पड़ी NEET छात्रा की मां, न्याय की लगाई फरियाद, विजय सिन्हा बोले-दोषी पाताल से भी पकड़े जाएंगे

पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, उससे पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और SIT टीम जांच के नाम पर परिवार को परेशान कर रही है। मां ने बताया कि पहले टीम दिन में बार-बार घर आती थी, लेकिन अब वे रात में भी दबाव बना रहे हैं। रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिससे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो रहा है। मां ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।