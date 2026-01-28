28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

डिप्टी सीएम के सामने बिलख पड़ी NEET छात्रा की मां, न्याय की लगाई फरियाद, विजय सिन्हा बोले-दोषी पाताल से भी पकड़े जाएंगे

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मृत NEET छात्रा के परिजनों से मिलने जहानाबाद स्थित उसके घर पहुंचे। लड़की की मां रो रही थी और इंसाफ की गुहार लगा रही थी। विजय सिन्हा ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 28, 2026

NEET छात्रा के परिजनों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

NEET छात्रा के परिजनों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम (फोटो - X@VijaySinha)

पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और रेप के मामले में न्याय की मांग लगातार तेज हो रही है। मंगलवार शाम को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा खुद पीड़िता के गांव पटियावां (जहानाबाद) पहुंचे, जहां परिवार से मुलाकात के दौरान भावुक माहौल बन गया। जैसे ही उपमुख्यमंत्री पीड़िता के घर पहुंचे, उसकी मां फूट-फूटकर रोने लगीं और न्याय की गुहार लगाई। गांव में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और पूरा माहौल गमगीन था।

मां ने SIT पर लगाया परेशान करने का आरोप

पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, उससे पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और SIT टीम जांच के नाम पर परिवार को परेशान कर रही है। मां ने बताया कि पहले टीम दिन में बार-बार घर आती थी, लेकिन अब वे रात में भी दबाव बना रहे हैं। रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिससे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो रहा है। मां ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

पाताल से भी पकड़े जाएंगे दोषी - विजय सिन्हा

परिवार का दुख सुनकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के लिए बहुत संवेदनशील है और मुख्यमंत्री खुद पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा, “अगर दोषी पाताल में भी छिपा होगा, तो उसे निकालकर सजा दी जाएगी।”

जरूरत पड़ी तो होगी CBI जांच -विजय सिन्हा

CBI जांच की मांग पर उपमुख्यमंत्री ने साफ रुख अपनाते हुए कहा कि अभी SIT को पूरा मौका दिया जा रहा है। जांच की निगरानी DGP स्तर पर की जा रही है। अगर किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही, पक्षपात या जांच को भटकाने की कोशिश सामने आती है, तो सरकार CBI जांच का आदेश देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि समाज की एक होनहार बेटी के साथ हुआ अन्याय है।

गलत व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी - डिप्टी सीएम

SIT द्वारा परिवार को परेशान करने के आरोपों पर विजय सिन्हा ने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने जांच के दौरान दबाव डाला है या गलत व्यवहार किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री और DGP से भी बात की है और यह सुनिश्चित करने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं कि परिवार को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

पिता को SIT पर भरोसा नहीं

इस दौरान पीड़ित लड़की के पिता ने भी खुलकर बात की। उन्होंने दोहराया कि उन्हें SIT जांच पर भरोसा नहीं है। पिता ने आरोप लगाया कि जांच गलत दिशा में जा रही है और असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर लड़कियों के हॉस्टल ऑपरेटर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और लोकल पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। भावुक लेकिन मजबूत लहजे में पिता ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ेगा।

पीड़ित लड़की की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ने भरोसा तो दिलाया है, लेकिन पुलिस के बर्ताव ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उनके लिए किसी भी भरोसे पर यकीन करना मुश्किल होगा।

डिप्टी सीएम के दौरे के बाद गांव में उम्मीद की एक किरण जगी है, लेकिन गुस्सा और अविश्वास अभी भी साफ दिख रहा है। गांव वालों ने एक साथ मांग की कि जांच को जल्द से जल्द सही दिशा में ले जाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए ताकि पीड़ित लड़की को इंसाफ मिले और भविष्य में किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसी घटना न हो।

ये भी पढ़ें

घर के पास खेल रही डेढ़ साल की बच्ची से रेप, UP के युवक ने बनाया हवस का शिकार! तेजस्वी बोले- जागिए सरकार
गोपालगंज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

28 Jan 2026 07:28 am

Published on:

28 Jan 2026 07:26 am

Hindi News / Bihar / Patna / डिप्टी सीएम के सामने बिलख पड़ी NEET छात्रा की मां, न्याय की लगाई फरियाद, विजय सिन्हा बोले-दोषी पाताल से भी पकड़े जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.