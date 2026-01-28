डिप्टी सीएम के सामने बिलख पड़ी NEET छात्रा की मां, न्याय की लगाई फरियाद, विजय सिन्हा बोले-दोषी पाताल से भी पकड़े जाएंगे

NEET छात्रा के परिजनों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम (फोटो - X@VijaySinha)
पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और रेप के मामले में न्याय की मांग लगातार तेज हो रही है। मंगलवार शाम को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा खुद पीड़िता के गांव पटियावां (जहानाबाद) पहुंचे, जहां परिवार से मुलाकात के दौरान भावुक माहौल बन गया। जैसे ही उपमुख्यमंत्री पीड़िता के घर पहुंचे, उसकी मां फूट-फूटकर रोने लगीं और न्याय की गुहार लगाई। गांव में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और पूरा माहौल गमगीन था।
पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, उससे पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और SIT टीम जांच के नाम पर परिवार को परेशान कर रही है। मां ने बताया कि पहले टीम दिन में बार-बार घर आती थी, लेकिन अब वे रात में भी दबाव बना रहे हैं। रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिससे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो रहा है। मां ने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
परिवार का दुख सुनकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के लिए बहुत संवेदनशील है और मुख्यमंत्री खुद पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा, “अगर दोषी पाताल में भी छिपा होगा, तो उसे निकालकर सजा दी जाएगी।”
CBI जांच की मांग पर उपमुख्यमंत्री ने साफ रुख अपनाते हुए कहा कि अभी SIT को पूरा मौका दिया जा रहा है। जांच की निगरानी DGP स्तर पर की जा रही है। अगर किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही, पक्षपात या जांच को भटकाने की कोशिश सामने आती है, तो सरकार CBI जांच का आदेश देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के लिए यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि समाज की एक होनहार बेटी के साथ हुआ अन्याय है।
SIT द्वारा परिवार को परेशान करने के आरोपों पर विजय सिन्हा ने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने जांच के दौरान दबाव डाला है या गलत व्यवहार किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री और DGP से भी बात की है और यह सुनिश्चित करने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं कि परिवार को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
इस दौरान पीड़ित लड़की के पिता ने भी खुलकर बात की। उन्होंने दोहराया कि उन्हें SIT जांच पर भरोसा नहीं है। पिता ने आरोप लगाया कि जांच गलत दिशा में जा रही है और असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर लड़कियों के हॉस्टल ऑपरेटर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और लोकल पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। भावुक लेकिन मजबूत लहजे में पिता ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ेगा।
पीड़ित लड़की की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ने भरोसा तो दिलाया है, लेकिन पुलिस के बर्ताव ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उनके लिए किसी भी भरोसे पर यकीन करना मुश्किल होगा।
डिप्टी सीएम के दौरे के बाद गांव में उम्मीद की एक किरण जगी है, लेकिन गुस्सा और अविश्वास अभी भी साफ दिख रहा है। गांव वालों ने एक साथ मांग की कि जांच को जल्द से जल्द सही दिशा में ले जाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए ताकि पीड़ित लड़की को इंसाफ मिले और भविष्य में किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसी घटना न हो।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग