पटना

पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: NEET छात्रा के 11 परिजनों का लिया गया DNA सैंपल, मामा बोले- SIT ने रिश्तों को किया तार-तार

पटना गर्ल्स हॉस्टल केस को बीस दिन बीत चुके हैं, फिर भी आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। SIT ने अब असली अपराधी की पहचान करने के लिए DNA प्रोफाइलिंग का सहारा लिया है। अब तक पीड़ित परिवार के 11 सदस्यों सहित 16 लोगों के DNA सैंपल लिए गए हैं।

पटना

Anand Shekhar

Jan 27, 2026

पटना गर्ल्स हॉस्टल केस

पटना गर्ल्स हॉस्टल केस में अब तक 16 लोगों के DNA सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 11 परिवार के सदस्य शामिल हैं। NEET छात्रा के कथित रेप और संदिग्ध मौत के मामले में, SIT टीम पीड़िता के मामा और परिवार के अन्य सदस्यों को गर्दनीबाग अस्पताल ले गई, जहां खून के सैंपल लिए गए। इस कार्रवाई से पीड़िता के परिवार में साफ तौर पर गहरा गुस्सा और भरोसे में कमी आई है।

मीडिया से बात करते हुए, पीड़िता के मामा ने SIT के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जांच के नाम पर पारिवारिक रिश्तों पर भी शक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हमारे परिवार के 11 सदस्यों के DNA सैंपल लिए गए हैं। मामा-भतीजी, पिता-बेटी, भाई-बहन के रिश्तों पर शक किया जा रहा है। क्या अब प्रशासन को पारिवारिक रिश्तों की कोई इज्जत नहीं है?”

मामा का आरोप है कि पुलिस और SIT जांच को सही दिशा में ले जाने के बजाय परिवार के सदस्यों पर दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा, “मदद करना अब अपराध जैसा लगने लगा है। परिवार के सदस्यों को थाने बुलाया जा रहा है और घंटों बिठाया जा रहा है। अब हमें इस जांच से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।”

SIT जांच पर उठे सवाल

परिवार के सदस्यों का आरोप है कि जहां एक तरफ परिवार के सदस्यों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं, वहीं हॉस्टल मालिक, वार्डन और अन्य संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई बहुत धीमी है। मामा ने सवाल किया कि क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल, उनके पति श्रवण अग्रवाल, उनके बेटे अंशु अग्रवाल, वार्डन नीतू या हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और उनके बेटे को कभी हिरासत में लिया गया? क्या डॉक्टरों से सख्ती से पूछताछ की गई? क्या प्रशासन कभी उनके घरों तक गया?

DNA टेस्टिंग का दायरा बढ़ा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब तक कुल 16 लोगों के DNA सैंपल लिए गए हैं। FSL टीम ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का भी खून का सैंपल लिया, जो फिलहाल बेउर जेल में बंद है। इसके अलावा, चार अन्य संदिग्धों को भी DNA टेस्टिंग के लिए गर्दनीबाग अस्पताल लाया गया। FSL रिपोर्ट में छात्र के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि के बाद, DNA टेस्ट को एक अहम सबूत माना जा रहा है। इन सैंपल का मिलान छात्र के कपड़ों पर मिले बायोलॉजिकल सबूतों से किया जाएगा। FSL रिपोर्ट ने PMCH की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता।

परिवार का गुस्सा फूटा, CBI जांच की मांग

पीड़ित के मामा ने साफ कहा कि उन्हें अब SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) पर कोई भरोसा नहीं है। बीस दिन बीत चुके हैं और उन्हें लगता है कि सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है ताकि मामला दब जाए। अब वे सिर्फ़ CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) जांच की मांग करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वे अपना विरोध जारी रखेंगे। गर्दनीबाग अस्पताल के बाहर, परिवार के एक और सदस्य ने आरोप लगाया कि उसके भाई को पूरी रात थाने में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और फिर सुबह उसका DNA सैंपल लिया गया, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

दो पुलिस अधिकारी हो चुके हैं सस्पेंड

इस मामले में कथित लापरवाही के लिए दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चित्रगुप्त नगर SHO रोशनी कुमारी और कदमकुआं सब-इंस्पेक्टर हेमंत झा को SSP ने सस्पेंड कर दिया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी SIT के काम से नाखुश बताए जा रहे हैं। उन्होंने DGP (डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस), ADG (एडिशनल डायरेक्टर जनरल), SSP और पूरी SIT के साथ एक रिव्यू मीटिंग की और उन्हें जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) भी अब इस मामले में शामिल हो गई है।

