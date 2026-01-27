पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: NEET छात्रा के 11 परिजनों का लिया गया DNA सैंपल, मामा बोले- SIT ने रिश्तों को किया तार-तार

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब तक कुल 16 लोगों के DNA सैंपल लिए गए हैं। FSL टीम ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का भी खून का सैंपल लिया, जो फिलहाल बेउर जेल में बंद है। इसके अलावा, चार अन्य संदिग्धों को भी DNA टेस्टिंग के लिए गर्दनीबाग अस्पताल लाया गया। FSL रिपोर्ट में छात्र के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि के बाद, DNA टेस्ट को एक अहम सबूत माना जा रहा है। इन सैंपल का मिलान छात्र के कपड़ों पर मिले बायोलॉजिकल सबूतों से किया जाएगा। FSL रिपोर्ट ने PMCH की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता।