‘साजिश बड़ी है, अब सिर्फ…’ तेज प्रताप यादव ने PM मोदी, अमित शाह और बिहार-यूपी के CM को लिखा पत्र

Bihar News: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 17 साल की स्नेहा सिंह कुशवाहा की हत्या के मामले में केंद्र और दो राज्य सरकारों को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग-अलग पत्र भेजकर कहा कि इस घटना में सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश और प्रशासनिक कोताही दिखाई देती है, इसलिए इस मामले को सिर्फ स्थानीय अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।