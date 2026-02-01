‘CM की चुप्पी खतरनाक…’ 17 रेप और मर्डर की लिस्ट जारी कर तेजस्वी यादव ने बोला हमला

Bihar News: बिहार के दरभंगा में छह साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य में रेप और हत्या के 17 हालिया मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि पीड़ितों और गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है और सरकार की चुप्पी स्थिति को और भी खतरनाक बना रही है।