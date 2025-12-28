बाइक पर लड़की, सड़क पर स्टंट… वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, काट दिया मोटा चालान

पटना ट्रैफिक पुलिस ने इससे संबंधित एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में युवक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। उसने बताया कि यह उसका पुराना वीडियो था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। युवक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी इस तरह का वीडियो नहीं बनाएगा और न ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा। उसने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें न करें।