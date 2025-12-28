बाइक पर लड़की, सड़क पर स्टंट… वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, काट दिया मोटा चालान

स्टंट करता हुआ युवक (फोटो- X@patna_traffic)
Traffic Challan : पटना के एक युवक को सोशल मीडिया पर 'कूल' दिखने की कोशिश भारी पड़ गई। बाइक पर युवती को बैठाकर सड़क पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पटना ट्रैफिक पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई कर दी। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बाइक चालक पर 6000 रुपये का मोटा चालान काटा गया है।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाइक स्टंट का वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सार्वजनिक सड़क पर युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है और पीछे एक लड़की बैठी हुई है। यह पूरा स्टंट न सिर्फ बाइक सवारों की, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकता था। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया।
पटना ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर बताया कि सड़क किसी भी तरह के स्टंट के लिए नहीं होती। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान कर यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में 6000 रुपये का चालान किया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि गंभीर हादसों का कारण भी बन सकती हैं।
पटना ट्रैफिक पुलिस ने इससे संबंधित एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में युवक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। उसने बताया कि यह उसका पुराना वीडियो था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। युवक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी इस तरह का वीडियो नहीं बनाएगा और न ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा। उसने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें न करें।
पटना ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को उदाहरण बताते हुए साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए सड़क पर स्टंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें दूसरों की जान ले सकती हैं और भविष्य में भी इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस ने अपने संदेश में कहा है कि यातायात नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, न कि तोड़ने के लिए। खासकर युवाओं से अपील की गई है कि वे रील या वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वीडियो कितना भी वायरल क्यों न हो।
