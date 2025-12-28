28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बाइक पर लड़की, सड़क पर स्टंट… वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, काट दिया मोटा चालान

Traffic Challan: सोशल मीडिया पर एक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर युवक पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और गलती दोबारा न करने का वादा किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 28, 2025

traffic challan

स्टंट करता हुआ युवक (फोटो- X@patna_traffic)

Traffic Challan : पटना के एक युवक को सोशल मीडिया पर 'कूल' दिखने की कोशिश भारी पड़ गई। बाइक पर युवती को बैठाकर सड़क पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पटना ट्रैफिक पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई कर दी। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बाइक चालक पर 6000 रुपये का मोटा चालान काटा गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खतरनाक वीडियो

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाइक स्टंट का वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सार्वजनिक सड़क पर युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है और पीछे एक लड़की बैठी हुई है। यह पूरा स्टंट न सिर्फ बाइक सवारों की, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकता था। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

पटना ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर बताया कि सड़क किसी भी तरह के स्टंट के लिए नहीं होती। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान कर यातायात नियमों के उल्लंघन के आरोप में 6000 रुपये का चालान किया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल गैरकानूनी हैं, बल्कि गंभीर हादसों का कारण भी बन सकती हैं।

युवक ने माना गलती, मांगी माफी

पटना ट्रैफिक पुलिस ने इससे संबंधित एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में युवक माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। उसने बताया कि यह उसका पुराना वीडियो था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। युवक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी इस तरह का वीडियो नहीं बनाएगा और न ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा। उसने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें न करें।

पुलिस का सख्त संदेश

पटना ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को उदाहरण बताते हुए साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए सड़क पर स्टंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें दूसरों की जान ले सकती हैं और भविष्य में भी इस तरह के मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ने अपने संदेश में कहा है कि यातायात नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, न कि तोड़ने के लिए। खासकर युवाओं से अपील की गई है कि वे रील या वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वीडियो कितना भी वायरल क्यों न हो।

ये भी पढ़ें

बाहुबली MLA अनंत सिंह के बेटों की राजनीति में होगी एंट्री? ललन सिंह के बाद CM नीतीश से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
पटना
bihar politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Traffic police

Published on:

28 Dec 2025 08:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बाइक पर लड़की, सड़क पर स्टंट… वायरल होते ही पुलिस का एक्शन, काट दिया मोटा चालान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.