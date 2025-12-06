Vande Bharat Sleeper Train: दिल्ली-पटना का सफर अब और होगा तेज!, जानिए कब से दौड़ेगी पटना-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

वंदे भारत स्लीपर में गति के साथ-साथ यात्रियों को आराम भी मिले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन के अत्याधुनिक रैकों की फिनिशिंग बेंगलुरु स्थित भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) फैक्ट्री में तेजी से चल रही है। दो रैक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक रैक में 16 कोच होंगे। रेलवे का दावा है कि दो में से एक रैक की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है और इसे 12 दिसंबर को उत्तर रेलवे के लिए बेंगलुरु से रवाना किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली‑पटना के बीच इसका ट्रायल रन कराया जाएगा।