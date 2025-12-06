Vande Bharat Sleeper Train: दिल्ली-पटना का सफर अब और होगा तेज!, जानिए कब से दौड़ेगी पटना-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

Vande Bharat sleeper train देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली‑पटना मार्ग पर चलाने की तैयारी तेज कर दी गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार, 12 दिसंबर को या उसके कुछ दिनों बाद पटना में वंदे भारत ट्रेन की रैक पहुँच जाएगी। दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में यह ट्रेन ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देगी। पटना व बिहार के लोगों को इसका काफी समय से इंतजार था। शुरू में वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी।
वंदे भारत स्लीपर में गति के साथ-साथ यात्रियों को आराम भी मिले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन के अत्याधुनिक रैकों की फिनिशिंग बेंगलुरु स्थित भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) फैक्ट्री में तेजी से चल रही है। दो रैक तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक रैक में 16 कोच होंगे। रेलवे का दावा है कि दो में से एक रैक की फिनिशिंग पूरी हो चुकी है और इसे 12 दिसंबर को उत्तर रेलवे के लिए बेंगलुरु से रवाना किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली‑पटना के बीच इसका ट्रायल रन कराया जाएगा।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएँ दी गई हैं। इनमें ऑटोमैटिक डोर, बायो‑टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरे, रीडिंग लाइट्स और आरामदायक इंटीरियर शामिल हैं। ट्रेन की अधिकतम गति 160 किमी/घंटा होगी और इसे उसी के अनुसार डिजाइन किया गया है। सुरक्षा के लिहाज़ से इसमें कवच सिस्टम और क्रैश‑प्रूफ़ तकनीक जैसी सुविधाएँ भी दी गई हैं, ताकि किसी भी हादसे की संभावना न रहे।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। एसी थर्ड‑टियर के 11 कोच, एसी सेकंड‑टियर के 4 कोच और एसी फर्स्ट‑क्लास का 1 कोच। सभी श्रेणियों में मिलाकर कुल 827 बर्थ होंगे। पटना से नई दिल्ली के लिए यह ट्रेन शाम को रवाना होगी और अगले दिन सुबह दिल्ली पहुँचेगी। वापसी में भी इसका संचालन शाम को ही रखा गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग