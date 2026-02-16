Video: थप्पड़ मारने वाले डिप्टी कलेक्टर को डॉक्टर ने लगाया गले, कमरे में हुआ कुछ ऐसा कि तीन दिन की दुश्मनी दोस्ती में बदली

Bihar News: बिहार के अररिया के फारबिसगंज में पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों और प्रशासन के बीच जो तनाव चल रहा था, वह आखिरकार खत्म हो गया। SDO ऑफिस के एक बंद कमरे में जब डॉ. दीपक कुमार और डिप्टी कलेक्टर राम बाबू कुमार आमने-सामने हुए, तो माहौल कड़वाहट से भर गया था। लेकिन करीब एक घंटे की बातचीत के बाद जब दरवाजा खुला, तो नजारा बदल चुका था। दोनों ने न सिर्फ एक-दूसरे को गले लगाया, बल्कि एक लिखित समझौते पर साइन भी किए, जिससे यह झगड़ा हमेशा के लिए सुलझ गया। इस सुलह के साथ ही अस्पतालों और क्लीनिकों में चल रही हड़ताल खत्म हो गई और शहर में मेडिकल सेवाएं सामान्य हो गईं।