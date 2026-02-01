Video : न आदेश मांगा, न लाइफ जैकेट… सीधे गंगा में लगा दी छलांग, महिला सिपाही ने युवकों को बचाने के लिए दांव पर लगा दी जान

तारा कुमारी ने न तो अपने सीनियर अधिकारियों से ऑर्डर मांगे और न ही लाइफ जैकेट या दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट की मांग की। किसी भी मदद का इंतजार किए बिना, वह अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में गंगा की तेज धार में कूद गईं। नदी की धार बहुत तेज थी, और हालात बहुत खतरनाक थे, फिर भी उन्होंने युवकों को ढूंढने और बचाने की कोशिश जारी रखी। तारा कुमारी ने गहरे पानी और तेज धार के बीच काफी देर तक युवकों को ढूंढा। मौके पर मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह गए।