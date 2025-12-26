करोड़ों की संपत्ति, कैश, सोना-चांदी, डॉलर… 2025 में विजिलेंस ने IAS से DSP तक 30 से अधिक भ्रष्ट अफसरों को पकड़ा

सांकेतिक तस्वीर (फोटो -AI)
Bihar News:बिहार में अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई 2025 में हुई है। बिहार स्पेशल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पिछले पांच सालों (2021-2025) की अपनी कार्रवाई रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 2025 में 30 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कुल 27 मामलों में केस दर्ज किए गए, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। इन मामलों में आय से अधिक संपत्ति और रिश्वत (ट्रैप केस) दोनों शामिल हैं।
इन ऑपरेशनों में जिला शिक्षा अधिकारी, परिवहन अधिकारी, सर्किल अधिकारी, DSP, IAS अधिकारी, इंजीनियर और यहां तक कि कई पूर्व और मौजूदा अधिकारी भी विजिलेंस विभाग की पकड़ में आए। विजिलेंस के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन को पिछले पांच सालों में सबसे प्रभावी माना जा रहा है। इन छापों में करोड़ों रुपये कैश, बड़ी मात्रा में सोना और चांदी, विदेशी मुद्रा (डॉलर), महंगी अचल संपत्तियों के दस्तावेज और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए।
|वर्ष
|आय से अधिक संपत्ति
|ट्रैप केस
|कुल
|2021
|06
|00
|06
|2022
|14
|03
|17
|2023
|02
|01
|03
|2024
|02
|05
|07
|2025
|15
|12
|27
|कुल
|39
|21
|60
2025 में दर्ज किए गए 27 मामलों में से 15 आय से अधिक संपत्ति से जुड़े थे। साल की शुरुआत में, बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर से 3.55 करोड़ रुपये कैश और लगभग 2.75 करोड़ रुपये के जमीन के दस्तावेज बरामद होने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। कुछ हफ्ते बाद, नालंदा में जिला परिवहन अधिकारी अनिल कुमार दास के घर से लगभग 2 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के गहने बरामद किए गए।
अप्रैल में, सर्किल अधिकारी प्रिंस राज के खिलाफ कार्रवाई और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि न सिर्फ आय से अधिक संपत्ति मिली, बल्कि उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी फर्जी निकला। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के आधार पर, IAS अधिकारी संजीव हंस और अन्य पर सरकारी धन के गबन और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए गए।
मई 2025 में, विजिलेंस की कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, जब पूर्व विधायक अरुण यादव और विधायक किरण देवी के खिलाफ उनकी जानी-मानी इनकम के सोर्स से ज्यादा, 36.65 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद, कटिहार की पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर श्वेता मिश्रा, पटना के तत्कालीन DFO सुबोध कुमार गुप्ता, CID DSP अभय प्रसाद यादव और जहानाबाद के DSP संजीव कुमार पर भी करोड़ों रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप लगा।
इन छापों में न सिर्फ कैश, बल्कि अमेरिकी डॉलर, सोने के गहने, बहुमंजिला इमारतें, ट्रक, बैंक अकाउंट और विवादित ज़मीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले। मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक बीरेंद्र नारायण के मामले में, जांच एजेंसियां 18 बैंक अकाउंट और 25 जमीन के कागजात देखकर हैरान रह गईं।
साल के आखिरी महीनों में, विजिलेंस की कार्रवाई और तेज हो गई। वित्त विभाग के अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तरणी दास और एक्साइज सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार आजाद के खिलाफ करोड़ों रुपये की संपत्ति रखने के मामले दर्ज किए गए। तरणी दास के घर से 8.57 करोड़ रुपये कैश मिलने से यह साफ हो गया कि रिटायरमेंट के बाद भी भ्रष्टाचार की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। दिसंबर में, भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजोधर मंडल के खिलाफ भी 2.82 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।
2025 में, विजिलेंस विभाग ने खुद को सिर्फ संपत्ति की जांच तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि 12 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इन ट्रैप केस में बागवानी विभाग, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, पुलिस, राजस्व कार्यालयों और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल थे। 7,000 से 1.5 लाख रुपये तक की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारियां की गईं, जिससे यह साबित होता है कि भ्रष्टाचार निचले से लेकर ऊपरी स्तर तक हर जगह फैला हुआ है।
