करोड़ों की संपत्ति, कैश, सोना-चांदी, डॉलर… 2025 में विजिलेंस ने IAS से DSP तक 30 से अधिक भ्रष्ट अफसरों को पकड़ा

साल के आखिरी महीनों में, विजिलेंस की कार्रवाई और तेज हो गई। वित्त विभाग के अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तरणी दास और एक्साइज सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार आजाद के खिलाफ करोड़ों रुपये की संपत्ति रखने के मामले दर्ज किए गए। तरणी दास के घर से 8.57 करोड़ रुपये कैश मिलने से यह साफ हो गया कि रिटायरमेंट के बाद भी भ्रष्टाचार की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। दिसंबर में, भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजोधर मंडल के खिलाफ भी 2.82 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का मामला दर्ज किया गया।