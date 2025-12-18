बहन ने खोली इंजीनियर भाई की काली कमाई की पोल, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति देख दंग रह गई विजिलेंस की टीम

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी शशि शेखर चौधरी ने बताया कि योजना एवं विकास विभाग के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 में पदस्थापित कनीय अभियंता मो. अंसारूल हक के खिलाफ उनकी बहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारूल हक ने अपनी वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो उसके सरकारी वेतन से मेल नहीं खाती। शिकायत की प्राथमिक जांच में आय और संपत्ति के बीच भारी अंतर पाए जाने के बाद निगरानी ने थाना कांड संख्या 113/25 दर्ज किया और सघन छापेमारी का निर्णय लिया।