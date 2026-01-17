17 जनवरी को ही क्यों हो रही विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना? जानिए गरुड़ पुराण में छिपा इस जगह का रहस्य

शिवलिंग की स्थापना के लिए कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर, सोनपुर, रामेश्वरम के साथ साथ से सिंधु, नर्मदा, नारायणी, कावेरी, गंडक नदी का जल मंगवाया गया है। इन सभी नदियों के जल से भी अभिषेक होगा। 17 जनवरी (शनिवार) माघ कृष्ण चतुर्दशी की तिथि है। कहा जाता है कि इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा हुई थी। इसकी वजह से ही आज शिवलिंग स्थापित कराया जा रहा है।