कभी लोन चुकाना था मुश्किल, अब 100 करोड़ की संपत्ति…17 साल की सरकारी नौकरी में इंजीनियर ने कैसे खड़ा किया साम्राज्य?

EOU ने इस मामले के विदेशी फंडिंग पहलू की जांच शुरू कर दी है, साथ ही उन अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना गया है। एक सरकारी इंजीनियर का किसी पड़ोसी देश में इतनी बड़ी संपत्ति जमा करना और वहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निवेश करना न केवल भ्रष्टाचार का कृत्य हो सकता है, बल्कि संभावित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला भी हो सकता है। EOU अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नेपाल में उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल किसी अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।