पटना

Train News: चलती ट्रेन में महिला ने खुद को टॉयलेट में किया बंद, वजह जान सन्न रह जाएंगे आप…

Train News:  बिहार में ट्रेन से सफर कर रही महिला ने अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा है कि डर के कारण मुझे खुद को टॉयलेट में बंद करना पड़ा।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 13, 2025

जयनगर‑मनिहारी जानकी एक्सप्रेस। फोटो- भारतीय रेलवे

Train Newsजयनगर‑मनिहारी जानकी एक्सप्रेस से सफर करने वाली एक अकेली महिला ने बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की घटना शेयर करते हुए ये बातें लिखी हैं। महिला ने अपने सोशल‑मीडिया अकाउंट X पर अपने अनुभव को साझा करते हुए आगे लिखा है कि मेरी ट्रेन बिहार के कटिहार स्टेशन पर रुकी हुई थी और मैं वॉशरूम में थी।

खुद को टॉयलेट में किया बंद

वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, तभी अचानक 30‑40 आदमी कोच में घुस आए और जोर‑जोर से चिल्लाते हुए धक्का‑मुक्की करने लगे। सभी आपस में लड़ रहे थे, जिससे मैं डर गई। ट्रेन में अचानक भीड़ इतनी बढ़ गई कि टॉयलेट का दरवाज़ा पूरी तरह खुल नहीं पा रहा था। असुरक्षित महसूस कर महिला ने दरवाज़ा फिर बंद कर लिया और टॉयलेट में ही छिप गई।

हेल्पलाइन नंबर से मांगी मदद

महिला ने आगे लिखा है कि हालात देखकर मैं पूरी तरह घबरा गई और दोबारा टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया। मेरे फोन करने के तुरंत बाद वे मेरे पास आ गए और उनकी मदद से बड़ी मुश्किल से टॉयलेट से बाहर निकलकर अपनी सीट तक पहुँची। उसने बताया कि ट्रेन में भीड़ इतनी थी कि अकेले बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। इस घटना को देखकर उसने आगे लिखा, “आज मुझे समझ आया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा की चिंता इतनी असली क्यों लगती है।”

बिहार को ठीक नहीं कर सकते

महिला ने अपने सफर का अनुभव साझा करते हुए बिहार के बारे में लिखा है: “आप कितना भी कर लें, बिहार को ठीक नहीं कर सकते।” उसने अपनी पोस्ट में रेलवे सेवा को भी टैग किया है। महिला ने टॉयलेट के अंदर से ही वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसकी घबराहट साफ़ दिख रही है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

13 Dec 2025 08:57 pm

Published on:

13 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Train News: चलती ट्रेन में महिला ने खुद को टॉयलेट में किया बंद, वजह जान सन्न रह जाएंगे आप…

