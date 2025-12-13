Train News: चलती ट्रेन में महिला ने खुद को टॉयलेट में किया बंद, वजह जान सन्न रह जाएंगे आप…

महिला ने आगे लिखा है कि हालात देखकर मैं पूरी तरह घबरा गई और दोबारा टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया। मेरे फोन करने के तुरंत बाद वे मेरे पास आ गए और उनकी मदद से बड़ी मुश्किल से टॉयलेट से बाहर निकलकर अपनी सीट तक पहुँची। उसने बताया कि ट्रेन में भीड़ इतनी थी कि अकेले बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। इस घटना को देखकर उसने आगे लिखा, “आज मुझे समझ आया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा की चिंता इतनी असली क्यों लगती है।”