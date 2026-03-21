Iran-Israel-Lebanon: ईरान-इजराइल-लेबनान के बढ़ रहे संघर्ष से बढ़ी दुनिया की बेचैनी, अब तक हजारों मौतें, लाखों लोग हुए विस्थापित

हालांकि 2023 के बाद से स्थिति फिर से बिगड़ गई। गाजा युद्ध के साथ उत्तरी सीमा पर भी झड़पें तेज हो गईं। यहां हिज्बुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए और जवाब में इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए। इस संघर्ष का एक कारण सीमावर्ती क्षेत्रों (ब्लू लाइन) को लेकर विवाद भी है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों यानी 2023 से लेकर अबतक 70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहां 2025 में संघर्ष विराम के बावजूद लगातार संघर्ष जारी है। गाजा में लगातार मिसाइल और रॉकेट लॉन्चरों से हमले के चलते बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चों की मौत हो चुकी है। सेव द चिल्ड्रेन इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, यहां अब तक 20 हजार से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं।