3 प्रमोशन लेने पर अड़े 20 लाख निचले कर्मचारी, मोदी सरकार को भेजी डिमांड

8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया है, खासतौर पर तब जब स्टाफ साइड ने DoPT के जरिए आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) भिजवाए हैं। इन प्रस्तावों में सबसे बड़ी डिमांड केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी है। वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारियों को सेवा के 10, 20 और 30 साल पूरे होने पर प्रमोशन की जगह सिर्फ अगली ग्रेड पे मिलती है, जो वास्तविक पदोन्नति नहीं है। स्टाफ साइड की मांग है कि MACP को ग्रेड पे नहीं बल्कि Promotional Hierarchy के आधार पर दिया जाए ताकि कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां और पद भी मिलें। उदाहरण के लिए, एक MTS कर्मचारी को MACP के बाद LDC पद की तरह वेतन और काम मिलना चाहिए। अभी कर्मचारियों को MACP (Modified Assured Career Progression) के तहत इंक्रीमेंट-प्रमोशन मिलता है।