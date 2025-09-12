Lower Cholesterol Naturally : कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से कम कर सकती है 5 आयुर्वेदिक जड़ें, देखें तस्वीरें

मुलेठी एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो ज्यादातर पश्चिमी एशिया, तुर्की और ग्रीस में पाई जाती है। इसकी सूखी जड़ें और तने दवाई के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग एक महीने तक मुलेठी की जड़ का अर्क (extract) लें, तो उनके शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल करीब 5% तक कम हो सकता है। साथ ही, खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) लगभग 9% तक घट सकता है और ब्लड प्रेशर भी 10% तक कम हो सकता है।