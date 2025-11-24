Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

15 साल पुरानी बसों में कैसे होगा ‘सुहाना सफर’, इन 3 केसों ने खोली पोल-पट्टी

MP News: मुनाफाखोरी करने वाले शहर के 46 बस ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग अभी तक 4.75 लख रुपए का जुर्माना लगा चुका है, इसके बावजूद घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: अगर आप बस से सफर करते हैं तो जान सकते हैं कि आपको सीट की जगह स्टूल पर बैठना पड़े तो कैसा लगेगा...? आपको पता होगा कि ठंड में कितनी ठंडी हवा आती होगी....आपको पता होगा कि धक्के कितने लगते होंगे....लेकिन इन सबको दरकिनार कर हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों से आउटडेटेड हो चुके 15 साल पुराने वाहनों को भोपाल में लाकर यात्री बसों की शक्ल दी जा रही है। यह सबसे बड़ी वजह है कि इन गाड़ियों में लगातार हादसे हो रहे हैं।

प्लास्टिक स्टूल पर बैठने को मजबूर यात्री

चलते-चलते अचानक पिछले पहिए का एक्सेल सहित बाहर आ जाना जैसी असामान्य घटनाओं के बाद हुई प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है। 15 साल पुरानी बसों में खतरे का सफर करने वाले मुसाफिरों को फूटी खिड़कियों के बगल में प्लास्टिक के स्टूल पर बिठाया जा रहा है।

मुनाफाखोरी करने वाले शहर के 46 बस ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग अभी तक 4.75 लख रुपए का जुर्माना लगा चुका है, इसके बावजूद घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब स्टेट परमिट नहीं दिया जाएगा, ये बसें किसी भी शक्ल में इंटर स्टेट हाइवे पर नहीं चलेंगी।

इन केसों ने खोल दी पोल-पट्टी

फर्जी रजिस्ट्रेशन भी आए सामने

मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश सहित दूरदराज के राज्यों में चोरी हुए वाहनों को यात्री वाहनों की शक्ल देकर इन्हें फर्जी तरीके से केंद्रीय परिवहन विभाग के रेकॉर्ड में अपलोड करवाने का मामला भी सामने आया है।

इस प्रकार संबंधित राज्य से दस्तावेज तैयार कर यह वाहन को मप्र लाकर इन्हें परमिट योग्य बताकर धोखाधड़ी की जा रही है। आरटीओ ने ऐसे आठ मामले सामने आने के बाद राज्यों को पत्र लिखकर अनुमतियां निरस्त करने की सलाह भी दी है।

अब इन वाहनों का क्या होगा ?

15 साल पुरानी यात्री बसों से यात्रियों को जल्द छुटकारा मिलने का दावा किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि बस ऑपरेटर अब इन वाहनों को शहर के छोटे रूट पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। जिन बसों को स्टेट परमिट से हटाया जाएगा उनके स्थान पर बस ऑपरेटर्स अपने नए वाहनों को दर्ज करवा सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Patrika Special / 15 साल पुरानी बसों में कैसे होगा ‘सुहाना सफर’, इन 3 केसों ने खोली पोल-पट्टी

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Advanced Framing in Durg: उद्यानिकी फसलों का हब बना दुर्ग, 200 करोड़ का सालाना कारोबार…

Advanced Framing in Durg: उद्यानिकी फसलों का हब बना दुर्ग, 200 करोड़ का सालाना कारोबार...(photo-patrika)
Patrika Special News

वो पांच ख़तरनाक चीज़ें, जिन्होंने दुनिया भर में मचा रखी है खलबली, जानें कौनसे देश कैसे निपट रहे ?

Five New Giants
Patrika Special News

शिक्षकों को नया टास्क… कुत्ता नर या मादा, पालतू हैं या आवारा, रखेंगे हिसाब

CG News, dog
Patrika Special News

Perimenopause and Menopause: परिमेनोपॉज और मेनोपॉज, 40 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जरूरी जानकारी

Patrika Special News

कर्नाटक में किस ओर करवट लेगी सियासत? DK दिल्ली में दिखा रहे दम, सिद्धारमैया अपनी जिद पर अड़े!

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.