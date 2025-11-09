क्या AI थेरेपी तनाव को कर सकता है दूर? कुछ डॉक्टरों ने कहा- यह सही है, लेकिन…

उधर, एक थेरेपिस्ट नथाली सेवेल ने कहा कि इससे उन्हें अच्छा गाइडेंस मिला है। उन्होंने कहा- यह पूरी तरह से बुरी चीज नहीं है। उन्होंने कुछ क्लाइंट्स को सुझाव दिया है कि वे थेरेपी सेशन के बीच में किसी चैटबॉट के जरिए चिंता, रिश्तों और पालन-पोषण से जुड़ी समस्याओं पर बात करने की कोशिश करें। इससे उन्हें थोड़ा आराम महसूस हो सकता है।