केवल 9 साल की उम्र में खेतड़ी के राजा बन गए थे अजीत सिंह, स्वामी विवेकानंद का करते थे सहयोग

अजीत सिंह की 164वीं जयंती: युवाओं के प्रेरणास्रोत रहे स्वामी विवेकानंद का हमेशा सहयोग करने वाले अजीत सिंह का जन्म 164 साल पहले 16 अक्टूबर 1861 को झुंझुनूं जिले के अलसीसर में हुआ था। उनके पिता का नाम छान्तु सिंह और माता उदावत थी। 6 वर्ष की उम्र होते - होते अजीत सिंह के ऊपर से माता-पिता का साया उठ गया।