Patrika Special News

चीन को अपना तेल बेचना चाहता है ईरान, बदले में जो चाहिए उसे जानकर ट्रंप-जिनपिंग के बीच बढ़ सकती है टेंशन

ईरान तेल का व्यापार चीन के साथ करने की योजना बना रहा है, जिसमें वह चीन की मिसाइल बैटरियों, रडार और लड़ाकू विमानों के बदले तेल देना चाहता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

image

The Washington Post

Nov 17, 2025

परमाणु को लेकर क्या है ईरान की योजना? फोटो- (The Washington Post)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमला कराया था। इस फैसले ने अमेरिकी विरोधियों को यूएस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया।

उधर, हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि अमेरिका अपने हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर पाया है।

ईरान में फिलहाल समस्या विकट

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। जिससे पता चलता है कि ईरान में फिलहाल समस्या कितनी विकट बनी हुई है।

यहां तक कि ईरान ने पांच महीने पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा बमबारी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों परमाणु स्थलों तक जाने से भी रोक दिया है।

ईरान अब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था को यह भी नहीं बता रहा कि उसके पास परमाणु अप्रसार संधि के तहत आवश्यक 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम कितना है?

चल रहे नए निर्माण कार्य

वहीं, ताजा सैटेलाइट चित्रों से यह पता चलता है कि बमबारी वाले इलाके से लगभग एक मील दूर, पिकैक्स पर्वत पर एक और परमाणु संयंत्र के आसपास कुछ नए निर्माण कार्य चल रहे हैं।

उधर, रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में चीन ईरान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। वह ईरान के साथ अपनी भागीदारी को और गहरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

चीन के साथ तेल व्यापार की योजना बना रहा ईरान

वहीं, ईरान तेल का व्यापार चीन के साथ करने की योजना बना रहा है, जिसमें वह चीन की मिसाइल बैटरियों, रडार और लड़ाकू विमानों के बदले तेल देना चाहता है।

इससे ईरानी सरकार को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन अमेरिका की वजह से क्षेत्र में तनाव का माहौल भी पैदा हो सकता है।

इस साल की शुरुआत में ईरान ने पांच बार अमेरिका से बातचीत की। इसके बाद अपने परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद उसने ट्रंप के साथ सारे नाते तोड़ लिए। विवाद इतना बढ़ गया कि अमेरिका के साथ हुआ दशकों पुराना परमाणु समझौता समाप्त हो गया।

ईरान की दुर्दशा

अब ईरानी नेताओं का कहना है कि वे अब अमेरिकी शर्तों से बंधे नहीं हैं। अचानक प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए हैं, जिससे देश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंच रहा है। रियाल मुद्रा में भारी गिरावट आ रही है।

ईरान में व्यवसाय बंद हो रहे हैं। तेहरान चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल एक तिहाई कंपनियां छंटनी की योजना बना रही हैं। दशकों के कुप्रबंधन के बाद रिकॉर्ड तोड़ सूखे ने देश की राजधानी को पर्याप्त पानी से वंचित कर दिया है।

इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो जगह को खाली कराना पड़ सकता है। ईरान की यह दुर्दशा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे सकती है।

देश में प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्या कर रहे मौलाना?

इस्लामी धर्मगुरु कितना विरोध बर्दाश्त करेंगे? उधर मौलानाओं ने कुछ दबाव कम करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक हिजाब से अपने बाल न ढकने वाली महिलाओं के प्रति ज्यादा नरम रवैया अपनाया है।

इसके अलावा, मोटरसाइकिल चलाने वाली महिलाओं की ओर से आंखें मूंदकर रखी हैं। लेकिन शुरुआत के ये छोटे-छोटे संकेत विपक्ष के खिलाफ किसी खूनी कार्रवाई का संकेत देते हैं।

बमबारी से नहीं निकला उपाय

ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, लेकिन सच यह है कि इस बमबारी ने उनके प्रशासन को आगे की कार्रवाई के लिए केवल समय दिया है।

आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बल प्रयोग की विश्वसनीय धमकी को बनाए रखना, सख्त आर्थिक दबाव बनाए रखना और बातचीत के लिए खुलापन दिखाना है।

चीन को समझनी होगी यह बात

चीन को यह भी समझना होगा कि ईरान को अत्याधुनिक हथियार बेचने से न केवल इजराइल और अमेरिका, बल्कि खाड़ी अरबों के साथ भी बीजिंग के संबंध बिगड़ेंगे। यह दुनिया में एक और युद्ध को न्योता दे सकता है।

इसे टालने के लिए यह स्वीकार करना होगा कि समस्या अभी भी मौजूद है और इसका समाधान केवल बल प्रयोग की विश्वसनीय धमकी से समर्थित कूटनीति से ही हो सकता है।

Updated on:

17 Nov 2025 07:45 am

Published on:

17 Nov 2025 07:34 am

