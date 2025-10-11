अमिताभ बच्चन को Happy Birthday, भोपाली दामाद का पहला प्यार जया नहीं थी, क्या आप जानते हैं उस लड़की का नाम?

बता दें कि पहले अमिताभ बच्चन की शादी की तारीख अक्टूबर के महीने सन 1973 सुनिश्चित की गई थी। लेकिन उस दौरान अमिताभ के करियर में नया और ऐतिहासिक मोड़ लाने वाली फिल्म जंजीर बम्पर हिट हुई थी। तब अमिताभ ने दोस्तों के साथ घूमने को कहा और वे साथ में जया को भी ले जाना चाहते थे। घूमने की प्लानिंग शुरू हुई डेस्टिनेशन था लंदन। लेकिन उनके पिता ने शादी से पहले जया के साथ घूमने के लिए पहले तो इनकार किया। फिर अचानक बोले कि अगर जाना ही है, तो शादी करके जाओ। और अक्टूबर के बजाय जून 973 में ही वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए।