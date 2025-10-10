अंता उपचुनाव: नरेश मीणा BJP-कांग्रेस का बिगाड़ सकते हैं समीकरण, इन आंकड़ों से सभी दलों की बढ़ी टेंशन

नरेश मीणा खुद मीणा समाज से हैं, इस समुदाय के वोटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। खासकर समरावता थप्पड़कांड के बाद उनकी लोकप्रियता और सहानुभूति में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, प्रमोद जैन भाया माली समाज के प्रमुख नेता हैं और इस समुदाय में उनकी गहरी पैठ है। BJP ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन वह भी इस जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। नरेश मीणा की उम्मीदवारी से मीणा और अन्य समाजों के वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है जो BJP और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा है।