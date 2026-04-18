Myanmar में लोकतंत्र बनाम सेना: सैन्य सरकार बार-बार Aung San Suu Kyi को क्यों भेज देती है जेल ? जानिए भारत से क्या रहा है उनका नाता

Myanmar Aung San Suu kyi Life Story: म्यांमार की सैन्य सरकार ने लोकप्रिय नेता आंग सान सू (Aung San Suu Kyi) की सजा एक-छठा हिस्सा कम कम दिया है। 80 वर्षीय सू की 1 फरवरी 2021 से ही हिरासत में हैं। सू की 27 वर्ष की जेल की साज काट रही है। वह घर में नजरबंद हैं। वह म्यांमार में मिन आंग ह्लाइंग द्वारा किए गए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही जेल में हैं। उनपर भ्रष्टाचार, कोविड नियमों का उल्लंघन, चुनावी धोखाधड़ी और राज्य गोपनीयता कानून का उल्लंघन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। उनके सहयोगियों का कहना है कि उन पर लगाए गए कई आरोप राजनीतिक से प्रेरित थे, ताकि उन्हें सत्ता से दूर रखा जा सके।