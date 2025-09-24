Bihar Assembly Elections: लोकसभा में अति पिछड़ा NDA से नाराज, अब राजपूत नेता भी दिखा रहे आंख

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक चुने गए थे। BJP से 15, JDU से 2, RJD से 7, कांग्रेस से एक, वीआईपी से दो और एक निर्दलीय विधायक चुनकर सदन पहुंचे। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 10 फीसदी सवर्ण हैं, जिनमें राजपूतों की संख्या करीब 3.45 फीसदी है। यह परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से आठ मंत्री हैं, लेकिन राजपूत समुदाय से कोई भी नहीं है। ऐसे में डर है कि कहीं राजपूत वोट इस बार छिटक न जाए। राजीव प्रताप रूडी भी बता चुके हैं कि उत्तर भारत के 70 से अधिक सीटों पर जीत और हार का रुख राजपूत वोटर तय करता है। उनके बयान को ही आधार माना जाए तो बिहार की कम से कम 35 सीटों पर राजपूत निर्णायक भूमिका में हैं।